Muratori impiegati e installatori

IMPIEGATO Agenzia di spedizioni marittime cerca impiegato per il disbrigo di pratiche. Richiesto possesso diplomalaurea, buona conoscenza dell’inglese e competenze informatiche. Sede Carrara. Tempo indeterminato. Offerta MS-273354 MURATORI Impresa edile ricerca ununa apprendista da avviare alla professione di muratore (età 18-29 anni). E’ richiesto il possesso della patente B. Luogo di lavoro: cantieri da La Spezia a Viareggio. Contratto di apprendistato. Sede Massa. Offerta MS-273285 MANOVALI Impresa edile ricerca ununa manovale esperto. E’ richiesto il possesso della patente B. Luogo di lavoro: presso cantieri da La Spezia a Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muratori, impiegati e installatori

