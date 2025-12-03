Muore a 49 anni poco dopo il matrimonio comunità in lutto

Grosseto, 3 dicembre 2025 – Un grave lutto ha colpito la comunità di Magliano in Toscana. Dopo una terribile malattia è morta a 49 anni Miriam Stringardi, lasciando il marito Massimo Baldi, una figlia, amici e parenti. La decisione di sposarsi durante il ricovero in ospedale. La donna si era ammalata da mesi e pochi giorni fa, durante il suo ricovero in ospedale, ha deciso di sposarsi con il marito Massimo, fisioterapista grossetano. Una cerimonia semplice ma profonda, celebrata dal sindaco di Magliano Gabriele Fusini. I due avevano deciso di sposarsi in quanto non sapevano quanto tempo sarebbe rimasto a Miriam. 🔗 Leggi su Lanazione.it

