Mps-Mediobanca l’allarme di Riva Confindustria Assoconsult | Le indagini non blocchino il risiko
(Adnkronos) – Le indagini non possono fermare il risiko bancario. Lo dice in un colloquio all'AdnKronos Luigi Riva, presidente Strategic Management Partners e Confindustria Assoconsult. "Il rischio principale – dice Riva – è che l'incertezza sugli assetti bancari si traduca in un irrigidimento delle condizioni di credito proprio in una fase delicata per le imprese . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
1/6 Sulla scalata di Mps a Mediobanca, ripubblico un mio editoriale scritto immediatamente all'epoca dei fatti, il 6 settembre. Il mio allarme a quanto pare era più che giustificato. In un'ambito fondamentale dell'economia come il credito, il governo interviene in p Vai su X
Il caso-Striano, la vicenda Mps-#Mediobanca e la famiglia nel bosco: i tre campanelli che fanno suonare l'allarme-giustizia. L'editoriale di Mario Sechi - facebook.com Vai su Facebook
Mps-Mediobanca, l'allarme di Riva (Confindustria Assoconsult): "Le indagini non blocchino il risiko" - è che l'incertezza sugli assetti bancari si traduca in un irrigidimento delle condizioni di credito proprio in una fase delicata per le imprese itali ... Riporta adnkronos.com
Focus su Mps e Mediobanca, sale attesa per nuovi vertici Piazzetta Cuccia - Banca Mps e Mediobanca sotto i riflettori nell’attesa dell’annuncio della rosa di nomi che guiderà l’istituto milanese. Come scrive ilsole24ore.com
(MPS) MEDIOBANCA/ Opas di Stato? Il centauro di Cuccia era nato statale - Mentre Mps sta assumendo il controllo di Mediobanca provvedendola di un nuovo management, non cessa qualche recriminazione sul ruolo del Mef – ancora azionista di minoranza a Siena – nell’offerta ... Secondo ilsussidiario.net
Mps, lista per Mediobanca: stretta sul nuovo vertice - Una ventina di top manager di Mediobanca da una parte e altrettanti del Monte dei Paschi dall’altra capitanati da Luigi Lovaglio affiancato dal vice direttore generale Maurizio Bai e dal Cfo Andrea ... Come scrive ilmessaggero.it
Mps, per Jefferies è comprare: «Potenziale sottovalutato» - In attesa del consiglio di amministrazione di Mediobanca chiamato a nominare i nuovi vertici dell'istituto milanese, la Banca d'affari Jefferies ha iniziato la copertura del titolo Mps con un ... Si legge su ilmessaggero.it
Mediobanca, Mps stringe sui vertici favorito il ticket Grilli-Melzi d’Eril - MILANO – Si rafforza la candidatura dell’ad di Anima Sgr Alessandro Melzi d’Eril come amministratore delegato di Mediobanca, a fianco dell’ex ministro del Tesoro e presidente di Jp Morgan per l’Europa ... Lo riporta repubblica.it