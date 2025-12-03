Mps Mediobanca | forzate le regole Bce

L’inchiesta giudiziaria sull’acquisizione di Mediobanca da parte di Mps non è certamente una sorpresa e offre più di uno spunto di riflessione sull’efficacia dei sistemi di regolazione. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Mps, Mediobanca: forzate le regole Bce

Su #LaRagione di oggi, sabato #29novembre: #Italia, fra leva militare e leva demografica; #Giornalismo, lo sciopero dei giornalisti; Il primo viaggio apostolico di #PapaLeoneXIV; #Mps e #Mediobanca; #Germania, la giovanile AfD. #laprima - facebook.com Vai su Facebook

Indagine su Mps e Mediobanca, il Mef si difende così - Il ministero dell'Economia respinge le accuse di ingerenza nella scalata di Mps a Mediobanca, affermando di aver agito nel rispetto delle regole. Segnala milanofinanza.it

Mps e la scalata a Mediobanca: il caso finisce in Procura, la spiegazione di Sommella a Omnibus - La scalata di Mps a Mediobanca su cui ora la magistratura indaga: a Omnibus, condotto da Alessandra Sardoni, la spiegazione in un disegno di Roberto Sommella, direttore di "Milano Finanza". Come scrive tg.la7.it

Inchiesta Mps-Mediobanca, cosa succede adesso: Unicredit può approfittarne e prendersi tutto - Dopo l’inchiesta sulla scalata di Mps a Mediobanca, l’ad di Unicredit potrebbe decidere di prendersi tutto. Riporta fanpage.it

Mps-Mediobanca: fonti Mef, rispettate regole, da Giorgetti no ingerenze - 'Il Mef ha agito sempre nel rispetto delle regole e della prassi' e dal ministro Giancarlo Giorgetti ... ilsole24ore.com scrive

Inchiesta Mps-Mediobanca, la difesa: noi corretti, rispettate nell’operazione le regole del mercato - Caltagirone, Milleri e Lovaglio sono tutti uniti nel rispedire le accuse al mittente “Forniremo piena collaborazione all’autorità giudiziaria” ... Riporta repubblica.it

Scalata Mps-Mediobanca: l’ombra del Tesoro negli atti dell’inchiesta. Fonti del Mef: "Da Giorgetti nessuna ingerenza o interferenza" - Dal ministro Giancarlo Giorgetti ''non è arrivata nessuna ingerenza né interferenza''. Come scrive affaritaliani.it