Motori Ceci al rally in Kenya | Con una Ferrari fuoristrada

Il mondo dei motori, a volte, regala sfide avvincenti da raccontare, talvolta legate a gare entrate nella leggenda talvolta per progetti che sembrano solo sogni irrealizzabili, ma che possono diventare epiche imprese. Chissà se avrà pensato tutto questo l’esperto navigatore prignanese Paolo Ceci quando Eugenio Amos (i due in foto) gli ha proposto di tornare a disputare il Rally Safari Classic, già vinto nell’ultima edizione disputata del 2023, a bordo di una Ferrari 308, l’auto usata da Magnum P.I. nel famoso telefilm degli anni ‘80, che corse nei rally italiani per iniziativa del preparatore veneto Michelotto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motori Ceci al rally in Kenya: "Con una Ferrari... fuoristrada"

News recenti che potrebbero piacerti

Napoli Racing Show - Gran Premio di Napoli. AudioCoffee Band · Revolution. 150 piloti AL VIA: Il Gran Premio di Napoli sta per tornare! Ci siamo. I motori sono caldi e la griglia di partenza è pronta. Lunedì 25 novembre, insieme al Sindaco Gaetano Manfr - facebook.com Vai su Facebook

Motori Ceci al rally in Kenya: "Con una Ferrari... fuoristrada" - Il mondo dei motori, a volte, regala sfide avvincenti da raccontare, talvolta legate a gare entrate nella leggenda talvolta ... Scrive msn.com

Motori, Ceci sul gradino più alto del podio: "Ottimo debutto nel mondo dei rally storici" - "Dedico la vittoria a mia moglie Sara" L’East Africa Safary Classic è una competizione per vetture ... Scrive ilrestodelcarlino.it

La Ferrari diventa fuoristrada e porta Ceci nel deserto - Dopo una stagione alquanto travagliata nel mondiale rally Baja, Paolo Ceci è pronto a ripartire da dove, due anni fa, era stato capace di trionfare. Come scrive msn.com

African Safari Rally, Ceci vola sugli sterrati. Con Eugenio Amos sono in vetta alla classifica - In Kenya, il prignanese Paolo Ceci sta gareggiando al fianco di Eugenio Amos nell’East African Safari Classic Rally, competizione dal... Segnala ilrestodelcarlino.it

Safari Rally Kenya, vittoria di Evans su Toyota Yaris Rally1 - Strade dissestate e lente e poi velocissime hanno caratterizzato l'edizione 2025 del Safari Rally Kenya, terzo round del campionato del mondo rally FIA. Lo riporta ansa.it

Safari Rally Kenya, il terzo round del WRC - Il Safari Rally Kenya è il terzo round del Campionato del mondo rally e domenica verrà decretato il vincitore. Lo riporta ansa.it