Gambettola è già entrata nell’atmosfera natalizia di ’Natale nel Bosco 2025’: una rassegna ricca di eventi, mostre, concerti, spettacoli, presepi e momenti di aggregazione, in programma fino al 20 gennaio 2026. Un cartellone variegato e diffuso, che coinvolge le vie, le piazze, i luoghi della cultura e i cuori della comunità locale. "Natale nel Bosco – spiega il sindaco Eugenio Battistini – è per Gambettola molto più di un contenitore di eventi. È un progetto collettivo che rappresenta il volto più autentico della nostra città: solidale, creativa, accogliente. Il nostro ringraziamento va alle numerose associazioni culturali e ai volontari che, con entusiasmo e competenza, contribuiscono ogni anno a rendere il Natale un tempo di condivisione per tutti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mostre, presepi e spettacoli. Ecco ’Natale nel Bosco 2025’