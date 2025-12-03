Mostre presepi e spettacoli Ecco ’Natale nel Bosco 2025’
Gambettola è già entrata nell’atmosfera natalizia di ’Natale nel Bosco 2025’: una rassegna ricca di eventi, mostre, concerti, spettacoli, presepi e momenti di aggregazione, in programma fino al 20 gennaio 2026. Un cartellone variegato e diffuso, che coinvolge le vie, le piazze, i luoghi della cultura e i cuori della comunità locale. "Natale nel Bosco – spiega il sindaco Eugenio Battistini – è per Gambettola molto più di un contenitore di eventi. È un progetto collettivo che rappresenta il volto più autentico della nostra città: solidale, creativa, accogliente. Il nostro ringraziamento va alle numerose associazioni culturali e ai volontari che, con entusiasmo e competenza, contribuiscono ogni anno a rendere il Natale un tempo di condivisione per tutti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il Natale è in arrivo! E Cinisello Balsamo è pronta con una ricca programmazione di eventi per tutti. Mostre di presepi, attività al Pertini, concerti e musica, rappresentazioni e molto altro. Vari i luoghi della città coinvolti. “Come ogni anno, la città si sta preparand - facebook.com Vai su Facebook
Mostre, presepi e spettacoli. Ecco ’Natale nel Bosco 2025’ - Gambettola è già entrata nell’atmosfera natalizia di ’Natale nel Bosco 2025’: una rassegna ricca di eventi, mostre, concerti, spettacoli, ... Riporta msn.com
Presepi d’Italia presenta la XXII edizione della mostra - Martedì 2 dicembre la conferenza stampa di presentazione della rassegna, che vedrà il presepe di ghiaccio dedicato a San Carlo Acutis e tante opere d'arte ispirate alla Natività ... iltamtam.it scrive
La magia del Presepe continua a emozionare, a Marnate tutto pronto per la mostra - Il Gruppo Presepi Marnate in trepidazione per l’inaugurazione della mostra Presepi, che avverrà domenica 30 novembre in piazza IV Novembre. Si legge su varesenews.it
Sorrento. In mostra i presepi di Giuseppe Ercolano - Si intitola "Giuseppe Ercolano e i Maestri del Presepe", la personale che vuole celebrare i 25 anni di attività del maestro. Scrive sorrentopress.it
A Ripe San Ginesio c'è la Mostra nazionale dei presepi: un viaggio nella tradizione artigiana - Dal 7 dicembre al 6 gennaio nel centro storico di Ripe San Ginesio, in provincia di Macerata, torna la Mostra nazionale dei presepi, giunta quest’anno alla ventesima edizione. ilrestodelcarlino.it scrive
“Tradizione e innovazione“, l’arte dei presepi in mostra a Sarteano - Il calendario natalizio “L’Arte nella natività”, promosso dal Comune di Sarteano, insieme all’associazione del commercio e alle associazioni del ... Da msn.com