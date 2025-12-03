Mostra mercato Mani&cuore e Mercatino di Natale con il Calcit

Arezzo, 3 dicembre 2025 – Tanti appuntamenti a dicembre con i l Calcit. Prosegue la Mostra mercato presso i locali a piano terra del Circolo artistico di Arezzo in Corso Italia n. 108 fino a Lunedì 8 Dicembre con orario continuato dalle ore 10,30 fino alle ore 19,00.!!! • Oggetti artigianali ed articoli natalizi confezionati dalle donne del Gruppo Femminile del Calcit di Arezzo. Il ricavato sarà destinato al servizio SCUDO - Cure Domiciliari Oncologiche; costo euro 340.000 annuo sostenuto interamente dal Calcit di Arezzo grazie ai contributi dei cittadini. Mani&cuore per il Calcit torna a Laterina nei giorni 7-8-14 dicembre all’interno della Mostra Concorso Presepi, sarà presente con i suoi meravigliosi lavori a maglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mostra mercato, Mani&cuore e Mercatino di Natale con il Calcit

