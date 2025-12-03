GUALDO TADINO - E’ stata inaugurata la mostra - evento "Pier Toffoletti – Fragmenta Maya", ospitata nella Chiesa monumentale di San Francesco. L’esposizione, frutto della collaborazione tra Polo museale di Gualdo Tadino e Casa d’Arte San Lorenzo di San Miniato col coordinamento di Filippo Lotti, "non è un mero allestimento, ma un’invocazione al visitatore per un viaggio ascensionale che trascende la mera percezione sensoriale". Il vernissage si è tenuto con i saluti istituzionali di Massimiliano Presciutti, sindaco e presidente della Provincia, e di Gabriele Bazzucchi, assessore alla cultura, con l’intervento di Roberto Milani, direttore artistico della Casa d’arte San Lorenzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mostra “Fragmenta Maya“. Indagine tra natura e arcano