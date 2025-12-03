Morto nell’elicottero precipitato i funerali di Mario Piglicci nella Cattedrale di Arezzo
Arezzo, 3 dicembre 2025 – Si terranno venerdì 5 dicembre alle 14:30 nella Cattedrale di Arezzo i funerali di Mario Paglicci, l’imprenditore orafo morto nello schianto dell’elicottero precipitato il 9 novembre sull’Alpe della Luna, al confine tra Toscana e Marche. La salma sarà esposta dalle 9 del mattino alla Croce Bianca, dove chi vorrà potrò rendere omaggio a una delle figure più conosciute e stimate dell’imprenditoria aretina. Elicottero caduto, parla Daniele Gelli del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico di Arezzo Prosegue l’inchiesta, accertamenti sui corpi delle vittime. Intanto l’inchiesta coordinata dalla procura di Arezzo prosegue senza sosta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
