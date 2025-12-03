Morto a Barcellona gli amici organizzano raccolta fondi per riportare Rocco a casa

3 dic 2025

Una grande mobilitazione per riabbracciare Rocco Amato, il 32enne di Francolise morto in circostanze ancora poco chiare a Barcellona. Gli amici di Rocco hanno, infatti, avviato una raccolta fondi sulla piattaforma Gofoundme per riportare il giovane a casa, nella sua Sant’Andrea del Pizzone.“La. 🔗 Leggi su Casertanews.it

