Morto a Barcellona gli amici organizzano raccolta fondi per riportare Rocco a casa

Una grande mobilitazione per riabbracciare Rocco Amato, il 32enne di Francolise morto in circostanze ancora poco chiare a Barcellona. Gli amici di Rocco hanno, infatti, avviato una raccolta fondi sulla piattaforma Gofoundme per riportare il giovane a casa, nella sua Sant’Andrea del Pizzone.“La. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Ripresi in un video gli ultimi istanti di Rocco Amato, il 28enne di Francolise, nel Casertano morto a Barcellona, in Spagna, il 23 novembre scorso Il filmato è stato mostrato ai familiari del giovane dalla polizia catalana. Nelle immagini si vede il ragazzo che corr - facebook.com Vai su Facebook

Trovato morto a Barcellona un giovane del casertano che era scomparso. Il ritrovamento domenica nel quartiere Eixample #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… Vai su X

Rocco Amato morto a Barcellona: «Correva con il telefonino in mano» - Ancora intrise di domande le ultime ore vissute da Rocco Amato, il ragazzo 32enne di Francolise trovato privo di vita a Barcellona, dove si era recato per un concerto, dopo che amici e ... Secondo ilmattino.it

Rocco morto a Barcellona durante la vacanza. Indagini senza sosta: la caduta e il cadavere spostato - Rocco Amato, 28 anni, originario di Francolise, è stato trovato morto a Barcellona ... Lo riporta casertanews.it

Rocco Amato morto a Barcellona: il corpo trovato in albergo e il giallo della caduta - Il ragazzo originario della provincia di Caserta è stato trovato senza vita in una struttura ricettiva della città spagnola, tre giorni dopo l'allarme lanciato dagli amici e dai familiari che non rius ... Si legge su today.it

Trovato morto a Barcellona giovane del casertano scomparso - È stato ritrovato morto nel quartiere dell'Eixample di Barcellona Rocco Amato, un giovane originario di Francolise, in provincia di Caserta, la cui scomparsa era stata denunciata domenica scorsa da ... Riporta ansa.it

Giovane italiano trovato morto a Barcellona - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Giovane italiano trovato morto a Barcellona" pubblicato il 28 Novembre 2025 a firma di Fq ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Morto Rocco Amato, era scomparso a Barcellona da giorni. L'allarme e il mistero: cosa sappiamo - La vicenda che ha scosso la comunità di Francolise, in provincia di Caserta, è iniziata domenica scorsa, quando i familiari e gli amici di Rocco Amato hanno perso ogni contatto ... Da msn.com