morte ramy elgaml pm confermano accusa omicidio stradale per carabiniere e amico

I pm confermano le accuse di omicidio stradale per l’amico di Ramy Elgaml e per uno dei carabinieri coinvolti nell’inseguimento. La Procura di Milano, infatti, per la seconda volta ha chiuso le indagini sulla morte del 19enne in vista della richiesta di processo per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi, che guidava lo scooter, e del carabiniere che era alla guida dell'ultima macchina inseguitrice. Ramy Elgaml è morto il 24 novembre 2024: lo scooter su cui viaggiava, guidato da Fares Bouzidi, è uscito di strada fra via Ripamonti e via Quaranta, a Milano, mentre era inseguito dai carabinieri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

