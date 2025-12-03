Morte Pietrangeli i figli rompono il silenzio su Sinner | Le cose stanno così Rivelazione bomba

La scomparsa di Nicola Pietrangeli, avvenuta lunedì scorso all'età di 92 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama sportivo italiano. Omaggioato con tutti gli onori che spettano al primo grande tennista azzurro di ogni tempo, la sua figura è stata ricordata da una miriade di personalità: dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a icone del tennis mondiale come Rafa Nadal. Le esequie, con la camera ardente allestita al Foro Italico di Roma, nel suo amato campo, e il successivo funerale in forma privata, hanno segnato il doveroso tributo a un uomo che ha scritto pagine indelebili dello sport nazionale.

I figli di Pietrangeli: "Se Sinner ha mandato un telegramma per papà, non è ancora arrivato" - Omaggiato con tutti gli onori, non è stato ricordato da Jannik Sinner, come hanno ricordato i figli di Pietrangeli

