Morte Pietrangeli fango su Jannik Sinner? I rosiconi prendono una cantonata

Un'altra polemica basata sul nulla. Sui social molti hanno fatto notare come Jannik Sinner non abbia condiviso pubblicamente il suo cordoglio per la morte di Nicola Pietrangeli. Una sottolineatura maliziosa e tendenziosa, perché lascia intendere strascichi riguardo alle tante dichiarazioni del mitico Nick sull'altoatesino. Al contrario, però, mentre tanti compagni azzurri hanno usato i social per salutare Pientrangeli, secondo quanto risulta all'agenzia Ansa apprendendolo da ambienti vicini a Sinner, il numero 2 al mondo ha espresso in forma privata alla famiglia del 92enne gloria del tennis italiano e mondiale le proprie condoglianze. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Morte Pietrangeli, fango su Jannik Sinner? I rosiconi prendono una cantonata

