Morte di Mj5 | Indagate sulla foto dell’orso eliminata dalla chat dei cacciatori
Una fotografia della carcassa di MJ5 che è stata inviata sul gruppo WhatsApp dei cacciatori di Roncone-Lardaro e che, successivamente, è stata eliminata dalla chat, potrebbe rivelare delle informazioni importanti sull’uccisione dell’orso, avvenuta nella primavera del 2023 nei boschi di Bresimo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
