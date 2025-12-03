Morte di Mj5 gli animalisti | Indagate sulla foto dell’orsa eliminata dalla chat dei cacciatori
Una fotografia della carcassa di MJ5 che è stata inviata sul gruppo WhatsApp dei cacciatori di Roncone-Lardaro e che, successivamente, è stata eliminata dalla chat, potrebbe rivelare delle informazioni importanti sull’uccisione dell’orsa, avvenuta nella primavera del 2023 nei boschi di Bresimo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
