Morte di Daniela ecco gli spostamenti del marito
Dalla nuova inchiesta disposta dalla Procura e affidata ai carabinieri in merito alla morte di Daniela Gaiani, condotta - a indagini già chiuse e a processo iniziato - con l’uso dell’ultima versione del software di analisi forense, emergono diversi elementi in più rispetto all’inchiesta che era stata svolta nel 2021: dalle celle telefoniche agganciate dai telefonini dell’uomo e della donna e dall’incrocio dei dati, Leonardo Magri quella sera è uscito di casa prima delle 22.24 e non è rientrato prima delle 2.59 della notte seguente. E, quindi - sempre stando alla nuova analisi - non era presente nell’abitazione quando il cellulare della moglie si è spento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Daniela Santanchè ringrazia le forze dell'ordine che hanno identificato l'autore di minacce di morte sui social a lei rivolte - facebook.com Vai su Facebook
Solidarietà e vicinanza alla senatrice e amica Daniela Santanchè per le minacce di morte ricevute sui social. Le intimidazioni, gravi e inaccettabili, anche on line non vanno mai sottovalutate e sono da condannare sempre con estrema fermezza. Vai su X
Morte di Daniela, ecco gli spostamenti del marito - A processo per femminicidio, svolta dalle celle telefoniche: dal bar del centro per acquistare vino al rientro a casa dopo le tre ... Si legge su msn.com
Femminicidio Daniela Gaiani, nuovi accertamenti per il marito: “Il cellulare spento alle 23, lui era altrove” - Nel processo al marito di Daniela Gaiani, la donna trovata morta in casa nel settembre del 2021, sono stati richiesti nuovi accertamenti sui cellulari ... Riporta fanpage.it
Daniela Gaiani trovata morta nel letto, la svolta che può scagionare il marito: "Dalle celle telefoniche non risulta a casa" - Inizialmente si era pensato a un gesto volontario della donna, ma in seguito le indagini hanno portato ad accusare il marito di omicidio. Scrive today.it
La morte di Daniela Gaiani e le celle dei telefonini: "Il marito non era in casa" - I familiari di lei: "Questo non dimostra nulla, non si butti all’aria lavoro di mesi". Secondo msn.com
Daniela Gaiani trovata impiccata in casa e il marito a processo per omicidio. Colpo di scena dalle nuove indagini, il telefono di lei spento quando lui (forse) non era in casa - Il pm ha disposto un nuovo accertamento tecnico sui telefoni dell'imputato Leonardo Magri e della donna. msn.com scrive
Daniela Gaiani, svolta nel processo: non fu femminicidio? «Il telefono spento alle 23.36, il marito era altrove». Cosa succede ora - Potrebbe esserci una svolta clamorosa nel processo per la morte di Daniela Gaiani, la 58enne trovata morta il 5 settembre 2021 nel letto di casa sua a Castello d'Argile (Bologna): quello ... Riporta msn.com