Dalla nuova inchiesta disposta dalla Procura e affidata ai carabinieri in merito alla morte di Daniela Gaiani, condotta - a indagini già chiuse e a processo iniziato - con l’uso dell’ultima versione del software di analisi forense, emergono diversi elementi in più rispetto all’inchiesta che era stata svolta nel 2021: dalle celle telefoniche agganciate dai telefonini dell’uomo e della donna e dall’incrocio dei dati, Leonardo Magri quella sera è uscito di casa prima delle 22.24 e non è rientrato prima delle 2.59 della notte seguente. E, quindi - sempre stando alla nuova analisi - non era presente nell’abitazione quando il cellulare della moglie si è spento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morte di Daniela, ecco gli spostamenti del marito