Morta per sfuggire a rogo brasiliano a processo per ‘crudele femminicidio’

morta sfuggire rogo brasilianoMorta per sfuggire a rogo, a processo il ‘crudele femminicidio’ - (ANSA) – MILANO, 02 DIC – La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare, per Michael Pereira, 45 anni, in carcere per il femminicidio di Sue ... Come scrive msn.com

