Morta per sfuggire a rogo brasiliano a processo per ‘crudele femminicidio’
Michael Pereira, 45 anni, è in carcere per il femminicidio di Sueli Leal Barbosa, 48 anni, che morì nella notte tra il 4 e il 5 giugno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Morta per sfuggire a rogo, a processo il ‘crudele femminicidio’ - (ANSA) – MILANO, 02 DIC – La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare, per Michael Pereira, 45 anni, in carcere per il femminicidio di Sue ... Come scrive msn.com
