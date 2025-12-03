Morena Giangrande gamba amputata dopo essere stata investita a Napoli | condannato a 3 anni il pirata della strada

La ragazza venne investita nel giugno del 2024 all'Arenella, mentre si trovava sullo scooter con un altro ragazzo. Il pirata della strada scappò dopo l'impatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

