Morciano svela il programma di Natale | un programma ricco di eventi spettacoli e tradizioni
Morciano di Romagna si prepara a vivere un Natale particolarmente ricco e luminoso, con un programma che si estenderà da sabato 6 dicembre a martedì 6 gennaio 2026 trasformando Piazza del Popolo in un grande villaggio delle feste. L’atmosfera natalizia accompagnerà residenti e visitatori per un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altre letture consigliate
Morciano, Piazza del Popolo diventa Villaggio di Natale: il programma delle iniziative - Piazza del Popolo, a Morciano di Romagna, si trasforma in un grande villaggio delle feste. Riporta corriereromagna.it
Morciano di Romagna si illumina con il Villaggio di Natale 2025 - Dal 6 dicembre al 6 gennaio, piazza del Popolo diventa il cuore delle festività tra luci, animazioni e attrazioni per tutta la famiglia ... altarimini.it scrive