Moody’s promuove la Sicilia | migliorato il rating finanziario della Regione

La Regione Siciliana conquista un nuovo e significativo traguardo sul piano della solidità economica e della credibilità finanziaria. L'agenzia internazionale Moody's ha deciso di alzare ulteriormente il giudizio sul merito creditizio dell'ente, come annunciato dal presidente Renato Schifani durante l'ultima seduta dell'Ars. Un segnale forte che certifica i progressi nella gestione dei conti pubblici. Il doppio miglioramento del giudizio di Moody's. Nel dettaglio, il rating a lungo termine della Regione passa da Baa3 a Baa2, mentre la valutazione sulla capacità di far fronte in autonomia agli impegni finanziari sale da Ba1 a Baa3.

