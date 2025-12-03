Moody’s migliora il rating della Regione Schifani | Sicilia sempre più credibile sui mercati internazionali
La Regione Siciliana ottiene un nuovo riconoscimento sul fronte della solidità finanziaria. L’agenzia internazionale Moody’s ha infatti ulteriormente innalzato la valutazione dell’ente, come anticipato ieri all’Ars dal presidente Renato Schifani. Il giudizio sul merito creditizio a lungo termine. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
