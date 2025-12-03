Monza targa contraffatta patente scaduta | scappa alla vista degli agenti e si schianta

Monza, 3 dicembre 2025 – La targa l'aveva persa e se ne era costruita una con le sue mani. In più girava in auto senza patente. E quando si è visto scoperto, ha ingaggiato una fuga pericolosissima in mezzo alla gente. Un inseguimento ad alta tensione ha coinvolto nel tardo pomeriggio di ieri una pattuglia della polizia locale, impegnata nel servizio di presidio del territorio, che aveva appena notato un veicolo circolare con una targa apparentemente contraffatta, circostanza che ha immediatamente attirato l'attenzione degli agenti. Alla vista della pattuglia, il conducente — un uomo di nazionalità italiana — si è dato alla fuga, costringendo gli agenti a intraprendere un inseguimento lungo le vie cittadine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, targa contraffatta, patente scaduta: scappa alla vista degli agenti e si schianta

