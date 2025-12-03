Monza bici elettriche truccate | 8 su 10 sono irregolari Una in grado di sfrecciare a 55 chilometri orari
Monza, 3 dicembre 2025 – Una bicicletta era in grado di raggiungere i 55 chilometri orari. E non perché in sella ci fosse un supercampione, ma perché era stata modificata. Controlli a tappeto sulle biciclette elettriche in circolazione in città e 8 su dieci sono risultate irregolari. La polizia locale di Monza ha aderito all’iniziativa promossa dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri finalizzata al contrasto delle alterazioni illegali delle biciclette elettriche e dei veicoli leggeri. Alla giornata di controlli ha partecipato anche la polizia provinciale di Monza e Brianza, in un’azione congiunta che ha coinvolto complessivamente dieci pattuglie, tra moto e auto, impegnate a individuare mezzi alterati o non conformi alla normativa vigente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
