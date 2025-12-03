Montopoli conclusi i lavori al bene confiscato | diventerà casa di accoglienza per donne vittime di violenza

Si sono conclusi i lavori del secondo lotto al bene confiscato nel Comune di Montopoli in Val d’Arno. Che sarà e tornerà a essere una casa di accoglienza per le donne vittime di violenza. Un progetto possibile grazie al finanziamento regionale con le risorse messe a disposizione per i beni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

