Montopoli conclusi i lavori al bene confiscato | diventerà casa di accoglienza per donne vittime di violenza

Si sono conclusi i lavori del secondo lotto al bene confiscato nel Comune di Montopoli in Val d’Arno. Che sarà e tornerà a essere una casa di accoglienza per le donne vittime di violenza. Un progetto possibile grazie al finanziamento regionale con le risorse messe a disposizione per i beni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it