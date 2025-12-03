Montella in lutto per la scomparsa di Danila D’Aniello socia fondatrice del Gruppo Volontari Protezione Civile

La comunità di Montella e il Gruppo Volontari Protezione Civile Montella Odv sono in lutto per la morte di Danila D'Aniello, socia fondatrice del gruppo, deceduta all'età di 36 anni. Un'intera comunità, che l'ha conosciuta e apprezzata per il suo impegno e la sua dedizione, si stringe ora intorno.

