Monte San Savino inaugura Porta Cieca sabato 6 dicembre

Arezzo, 3 dicembre 2025 – Monte San Savino inaugura Porta Cieca sabato 6 dicembre. Monte San Savino apre una nuova via di accesso al proprio Centro Storico. Da sabato 6 dicembre 2025 da Viale XXIV Maggio sarà possibile arrivare direttamente in Piazza San Francesco, nel cuore del Centro Storico di Monte San Savino, attraverso la nuova porta di accesso, PORTA CIECA. L’opera cambierà radicalmente l’assetto del paese, raggiungere il centro di Monte San Savino sarà più agevole e accessibile a tutti (il nuovo varco è dotato anche di ascensore). All’ingresso di Viale XXIV sono stati realizzati anche nuovi ed ulteriori posti di sosta per le auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Monte San Savino inaugura Porta Cieca sabato 6 dicembre

