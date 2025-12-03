Monte Roberto donna picchiata a morte in casa | il marito irreperibile L' amica | Lui l' aveva aggredita con l' accetta GLI AGGIORNAMENTI

MONTE ROBERTO - Trovata morta nel letto, sul corpo segni evidenti di lesioni. Il corpo senza vita di Sadjide Muslija, macedone di 49 anni, è stato rinvenuto questa mattina in un. Monte Roberto, donna picchiata a morte in casa: il marito irreperibile. L'amica: «Lui l'aveva aggredita con l'accetta». GLI AGGIORNAMENTI

Femminicidio a Monte Roberto, donna picchiata a morte in casa: il marito è irreperibile e non si è presentato al lavoro - Il corpo senza vita di Muslija Sadjide è stato rinvenuto questa ... Riporta msn.com

