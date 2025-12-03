Monte Roberto donna picchiata a morte in casa | il marito è irreperibile e non si è presentato al lavoro GLI AGGIORNAMENTI

MONTE ROBERTO - Trovata morta nel letto, sul corpo segni evidenti di lesioni. Il corpo senza vita di Muslija Sadjide è stato rinvenuto questa mattina in un appartamento di Pianello. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Monte Roberto, donna picchiata a morte in casa: il marito è irreperibile e non si è presentato al lavoro GLI AGGIORNAMENTI

Ancona, donna trovata senza vita in casa: picchiata a morte. Il marito è irreperibile, non si è presentato al lavoro - Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona: secondo le prime ... Come scrive ilgazzettino.it

Femminicidio a Monte Roberto, donna picchiata a morte in casa: il marito è irreperibile e non si è presentato al lavoro - Il corpo senza vita rinvenuto questa mattina in un appartamento di ... Scrive msn.com

Femminicidio ad Ancona, donna picchiata a morte in casa: si cerca il marito - L’omicidio in un’abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona. Si legge su fanpage.it

Monte Roberto – Femminicidio, la vittima è Sadjide Muslija - Si chiamava Sadjide Muslija la donna 50enne picchiata a morte in casa a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona) che più volte durante l’anno era stata vittima di maltrattamenti da ... veratv.it scrive

Femminicidio nelle Marche, donna picchiata a morte in casa - Il delitto in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto (ANSA) ... Secondo ansa.it

Monte Roberto - Donna picchiata a morte in casa, il marito non si trova - Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un’abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona: secondo le prime informazioni la do ... Come scrive veratv.it