Monte Pellegrino trovato morto l' uomo disperso

Fine delle speranze. È stato trovato l'uomo di 57 anni che era scomparso nelle scorse ore nella zona di Monte Pellegrino. Il suo corpo è stato individuato dai vigili del fuoco di Palermo al termine di quasi dieci ore di ricerche. I soccorsi sono scattati alle 3 del mattino dopo una richiesta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Sono in corso da questa mattina le ricerche di un uomo a Monte Pellegrino, a Palermo, che risulta disperso - facebook.com Vai su Facebook

