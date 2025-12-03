Monsoni e fiumi di fango | 1.300 morti in Asia È il disastro naturale peggiore di sempre

Il Sud-Est dell'Asia travolto dal più grave disastro naturale dopo lo tsunami del 2004, che fece più di 200mila morti. In questo caso il maltempo ne ha fatti circa 1.300, distribuiti in Sri Lanka, Indonesia, Thailandia e Malesia. Ma ci sono centinaia di dispersi che potrebbero allungare la lista lugubre. Un'ondata di maltempo provocata da una eccezionale tormenta tropicale che si è aggiunta al fenomeno stagionale dei monsoni ha provocato inondazioni e frane, sommergendo quartieri e interi villaggi, allagando strade, distruggendo migliaia di case, rendendo i fiumi una furia incontenibile, il fango come compagno di vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Monsoni e fiumi di fango: 1.300 morti in Asia. "È il disastro naturale peggiore di sempre"

