Monsignor Montalbetti i testimoni raccontano le virtù del vescovo che amò Reggio

Reggiotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Vorrei avere un'altra vita per darla ai giovani”. Queste parole spiccano nel testamento spirituale di monsignor Enrico Montalbetti, vescovo della diocesi di Reggio-Bova dal 1938 al 1943, un episcopato vissuto nella fortissima vicinanza alla comunità dei fedeli, i sacerdoti e i ragazzi che amava. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Monsignor Montalbetti Testimoni Raccontano