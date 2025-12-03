Monsignor Montalbetti i testimoni raccontano le virtù del vescovo che amò Reggio
“Vorrei avere un'altra vita per darla ai giovani”. Queste parole spiccano nel testamento spirituale di monsignor Enrico Montalbetti, vescovo della diocesi di Reggio-Bova dal 1938 al 1943, un episcopato vissuto nella fortissima vicinanza alla comunità dei fedeli, i sacerdoti e i ragazzi che amava. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
? Monsignor Enrico Montalbetti, Reggio Calabria ricorda il vescovo martire Giovedì 27 novembre, a Palazzo Alvaro, monsignor Antonino Denisi tratterà il profilo del presule ucciso nel bombardamento del 1943 ad Annà di Melito Porto Salvo Leggi l’artic - facebook.com Vai su Facebook