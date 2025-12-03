Mondiali rugby 2027 sorteggiati i gironi | per l’Italia opportunità storica di superare il turno

La Nazionale italiana di rugby conosce il proprio destino nei Mondiali 2027. Si è tenuto a Sydney (Australia), il sorteggio della competizione iridata della palla ovale che si disputerà nella terra dei canguri. Prevista una formula a 24 squadre (6 gruppi), con una prima fase a gironi che sorriderà a 16 compagini in grado di qualificarsi agli ottavi di finale. Tradotto: le migliori due di ogni raggruppamento, più le quattro migliori terze continueranno nella loro corsa. L’Italia è inserita nel girone B con Sudafrica, Georgia e Romania. La vincitrice di questo girone, secondo gli accoppiamenti, affronterà una delle migliori terze, mentre la seconda classificata sfiderà la prima del Gruppo F, che comprende Inghilterra, Galles, Tonga e Zimbabwe, probabilmente quello più impegnativo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali rugby 2027, sorteggiati i gironi: per l’Italia opportunità storica di superare il turno

Scopri altri approfondimenti

Congratulazioni a Jacob Umaga, protagonista con Samoa nelle prime due partite di qualificazione ai Mondiali ? In bocca al lupo a Thomas Gallo, che domani giocherà con i Pumas il test match contro la Scozia #BenettonRugby #WeAreLions - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali di rugby 2027, il sorteggio dei gironi: Italia nel gruppo A con Sudafrica, Georgia e Romania - Il sorteggio dei gironi della prossima Coppa del mondo di rugby ha emesso i suoi verdetti. Secondo olympics.com

Rugby: sorteggi Mondiali 2027, Italia nel gruppo del Sudafrica - Il Sudafrica campione in carica, la Georgia e la Romania: saranno queste tre squadre le avversarie dell'Italia nella Poule B dei gironi della Coppa del Mondo di rugby 2027, in programma dal 1 ottobre ... Si legge su ansa.it

Mondiali 2027, Italrugby con Sudafrica e Georgia: sorteggio durissimo, agli ottavi Azzurri contro un'altra big - Mondiali 2027, Italrugby con Sudafrica, Georgia, Romania: sorteggio durissimo, agli ottavi Azzurri contro l'Inghilterra. Da sport.virgilio.it

Mondiali di rugby 2027: Italia nel girone A con Sudafrica, Georgia e Romania - Sorteggio complicato per l'Italrugby ai Mondiali 2027 in Australia: nel girone gli Springboks campioni in carica e la Georgia, avversario insidioso. Riporta corriere.it

Rugby World Cup 2027, sorteggio amaro per l'Italia. Formula e tutti i gironi - La Nazionale del CT Quesada sarà nel girone con Sudafrica e Georgia. Segnala sport.quotidiano.net

Mondiali 2027, sorteggio sfortunato per l’Italrugby - Gli azzurri di Quesada sono finiti nel gruppo B con i campioni in carica del Sudafrica, la Georgia e la Romania. sportal.it scrive