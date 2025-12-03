Mondiale il sorteggio | Italia girone tosto! C’è il Sudafrica campione in carica e la Georgia

Azzurri non fortunati verso Australia 2027: i georgiani sono la squadra più ostica della terza fascia, ma passano le prime due e le 4 migliori terze. Complicato anche l’accoppiamento agli ottavi: se si avanza per secondi c’è il rischio Inghilterra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mondiale, il sorteggio: Italia, girone tosto! C’è il Sudafrica campione in carica e la Georgia

