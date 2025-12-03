“Truffa Coppa del Mondo. Sono in vendita al prezzo di 1000 sterline” In attesa del sorteggio dei gironi, previsto venerdì alle 18, è scoppiata un’altra polemica sul Mondiale 2026 in Canada e Stati Uniti. Una polemica legata ai prezzi dei biglietti, che saranno “i più costosi di sempre” stando alla stampa inglese, in particolare al ‘Sun’ e al ‘Times’. Mondiale 2026, scoppia la bufera biglietti: “La grande rapina” (AnsaFoto) – Calciomercato.it La grande mano della FIFA sui tagliandi del prossimo Mondiale. Il massimo organismo calcistico mondiale farà suo il 30% della rivendita. Tanto, anzi tantissimo: l’eequivalente di una super tassa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Mondiale 2026, spunta la super tassa della FIFA: Infantino nella bufera