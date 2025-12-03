Il 2026 segnerà il ritorno di Quentin Tarantino nei cinema con la sua nuova versione di Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Questa pellicola rappresenta la fusione delle due partioriginali in un’unica produzione, secondo la visione del regista, e sarà presentata in anteprima nelle sale cinematografiche. La notizia entusiasma gli appassionati, poiché si tratta di un’opportunità unica di rivedere i momenti salienti del film su grande schermo, riuniti in un’unica versione completa. Questo evento rappresenta una vera e propria occasione per rivivere le scene più iconiche dell’opera, arricchita da un formato che rispetta la visione originale di Tarantino. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Momenti imperdibili da rivedere in kill bill the whole bloody affair