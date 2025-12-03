Molestie sul lavoro | patteggia un anno e dieci mesi per aver palpeggiato la collega

Un anno e dieci mesi, con pena patteggiata, per aver molestato una collega di lavoro.È la condanna inflitta a un uomo dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale penale di Perugia al termine di un procedimento concluso tramite patteggiamento.La Procura di Perugia contestava all’imputato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Molestie sul lavoro: patteggia un anno e dieci mesi per aver palpeggiato la collega

Leggi anche questi approfondimenti

Accogliamo con soddisfazione la sentenza del Tribunale del Lavoro di Parma, che ha riconosciuto la responsabilità di un regista e del principale teatro cittadino per molestie e violenze sessuali ai danni di aspiranti attrici. La decisione conferma quanto denu - facebook.com Vai su Facebook

Questa mattina a Bagnacavallo parliamo di #violenze e #molestie nei luoghi di lavoro, un tema poco discusso che merita approfondimenti e discussioni perché la #sicurezzasullavoro, passa anche dalla gestione del rischio violenze e molestie. Vai su X

Vittime di molestie sul luogo di lavoro: il D.L. 159/2025 - Negli ultimi anni, la sicurezza è stata intesa non solo come protezione fisica, ma anche come tutela dell’integrità psicologica e relazionale del lavoratore. Lo riporta news.avvocatoandreani.it

Molestie sul posto di lavoro, l’idea di un Qr Code per denunciarle - LegaCoop, Commissione Pari Opportunità e Regione Liguria lanciano Spazio sicuro: “La maggior parte sceglie il silenzio, vogliamo agevolare le segnalazioni” ... Da ilsecoloxix.it

Diciamo no alle molestie sul posto di lavoro con OiRA - Sul posto di lavoro non sono ammesse molestie: pregiudicano la salute mentale delle persone, perturbano le dinamiche di gruppo, fanno aumentare l’assenteismo e riducono la produttività. Segnala puntosicuro.it

Violenza sessuale e molestie a scuola su due alunne, il prof 62enne patteggia un anno. Dovrà frequentare un centro di recupero - Nel porsi con le proprie alunne (di 14 e 15 anni all’epoca dei fatti) aveva palesemente esagerato con i toni, ... Da ilgazzettino.it

Molestie sul lavoro, l’esperta: “Fenomeno diffuso ma poche denunce” - Un problema diffuso ma poco denunciato: è questo il dato che emerge dal convegno organizzato da Legacoop sulla "Prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro", che si è svolto questa ... Si legge su ilsecoloxix.it

Molestie al lavoro, l’incubo vissuto dall’ingegnera milanese in balìa del capo: “Sono stata isolata per aver detto di no. Ecco l’incubo che ho vissuto” - Il racconto choc di Elena, che ha respinto le avance del suo superiore: “Venivo costantemente sminuita, e durante le ri ... Scrive ilgiorno.it