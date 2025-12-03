Mogherini rilasciata inchiesta avanti Qatargate via immunità a Moretti

L’inchiesta su una sospetta frode comunitaria. Rilasciata nella notte l’ex Alta rappresentante dell’Unione europea, Federica Mogherini, e gli altri due indagati. In un’altra inchiesta, quella sul Qatargate, tolta l’immunità all’europarlamentare Moretti del Pd. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Mogherini rilasciata, inchiesta avanti. Qatargate, via immunità a Moretti

