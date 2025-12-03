Mogherini nessun pericolo di fuga | rilasciata nella notte cosa succede ora

Federica Mogherini, ex Alto Rappresentante Ue per la politica estera, è stata rilasciata. Nel pomeriggio di ieri, martedì 2 dicembre, era stata fermata in Belgio nell'ambito dell'inchiesta sull'appalto per un progetto di un corso post universitario per giovani diplomatici finanziato dalla Ue nel collegio europeo di Bruges. Collegio di cui Mogherini è rettrice. Con lei, erano stati fermati anche l'ambasciatore Stefano Sannino, ex segretario generale del Seae, l'ente europeo che aveva indotto il bando da 990 mila euro per la realizzazione del corso nel 2021-22 nel collegio d'Europa, e Cesare Zegretti, manager dello stesso collegio di Bruges. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mogherini, "nessun pericolo di fuga": rilasciata nella notte, cosa succede ora

