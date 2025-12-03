Mogherini l' inchiesta nata da denuncia

14.30 L'inchiesta che coinvolge l'ex Alta rappresentante Ue, Federica Mogherini, l'ambasciatore Stefano Sannino e il dirigente del Collegio d'Europa di Bruges, Cesare Zegretti, ha avuto origine da un esposto presentato all'Ufficio europeo antifrode (Olaf). Successivamente è stato trasmesso alla Procura europea (Eppo). Lo ha reso noto la stessa Procura europea. L'inchiesta è sul presunto uso improprio di fondi per la formazione dei diplomatici.Mogherini fermata ore e rilasciata perché non "a rischio di fuga".

Rilasciati nella notte Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti. 'Non sono ritenuti a rischio fuga' dalla Procura Ue, che guida l'inchiesta. Sono coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici europei #ANSA

Federica #Mogherini e Stefano #Sannino sono stati rilasciati nella notte, insieme a Cesare Zegretti, dopo gli interrogatori: l'inchiesta della Procura europea continua.

Mogherini e Sannino indagati per frode e corruzione Ue, chi sono i due politici italiani - Tre arresti nell'indagine per frode in Ue che coinvolge il Collegio d'Europa e alti funzionari europei.

Chi è Federica Mogherini, l'ex ministra italiana fermata a Bruxelles e accusata di frode in Ue - Federica Mogherini, 52 anni, è stata deputata del Pd, ministra degli Esteri nel governo Renzi e Alta rappresentante dell'Unione europea