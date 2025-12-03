Mogherini | Ho chiarito la mia posizione fiducia in giustizia

La rettrice del Collegio d'Europa, Federica Mogherini, afferma di aver "chiarito la sua posizione" in merito al caso sull'Accademia diplomatica europea, conferma la sua "piena fiducia nel sistema giudiziario" e la "massima collaborazione con le autorita'". "Per quanto riguarda la procedura di istituzione dell'Accademia diplomatica dell'Unione europea, ieri ho chiarito la mia posizione con gli inquirenti che agiscono per conto della Procura europea", si legge in una dichiarazione dell'ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera. "Nella sua lunga tradizione, l'Accademia ha sempre applicato e continuera' ad applicare i piu' elevati standard di integrita' ed equita'. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mogherini: "Ho chiarito la mia posizione, fiducia in giustizia"

