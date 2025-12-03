Mogherini e Sannino rilasciati nella notte

- articolo in aggiornamento - Terminati gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, nella notte sono stati rilasciati Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici europei. Le accuse, com'è noto, sono frode negli appalti e corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. I tre sono stati rilasciati perché "non ritenuti a rischio di fuga". A muovere la Procura europea sono stati "forti sospetti" di irregolarità nell'appalto per la nuova Accademia diplomatica europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mogherini e Sannino rilasciati nella notte

