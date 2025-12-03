Mogherini e Sannino rilasciati nella notte | la Procura Ue indaga sul caso fondi

La notte ha sciolto, almeno in parte, la tensione che aleggiava da Bruxelles a Bruges. Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti sono usciti dagli interrogatori della polizia federale delle Fiandre occidentali senza misure restrittive. La Procura europea, che guida l'inchiesta sul presunto scandalo legato ai fondi destinati ai giovani diplomatici Ue, ha disposto il rilascio dei tre perché non ritenuti "a rischio di fuga". Rimangono però accuse pesanti: frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Le autorità hanno confermato che i tre sono stati formalmente informati delle ipotesi di reato.

