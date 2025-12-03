Mogherini e Sannino rilasciati dopo l’interrogatorio in Belgio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il rilascio dei tre indagati. Federica Mogherini e Stefano Sannino, fermati ieri dalle autorità belghe nell’ambito di un’indagine della Procura europea (EPPO), sono stati rilasciati insieme alla terza persona coinvolta. A comunicarlo è stata la stessa Procura attraverso una nota ufficiale. Le accuse contestate. Nel comunicato si specifica che, dopo essere stati ascoltati dalla Polizia giudiziaria federale belga, i tre sono stati formalmente informati delle accuse a loro carico. Le contestazioni riguardano frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Mogherini e Sannino rilasciati dopo l’interrogatorio in Belgio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/procura-ue-rilasciati-notte-mogherini-e-sannino-AIH4bzC - facebook.com Vai su Facebook

Scandalo nella diplomazia Ue, fermati Mogherini e Sannino accusati di frode e corruzione Vai su X

Appalti Ue, Mogherini, Sannino e Zegretti rilasciati dopo l’interrogatorio. La procura: “Non sono ritenuti a rischio fuga” - I tre indagati sui fondi del Collegio d’Europa sono stati ascoltati nella notte dalla Polizia giudiziaria belga. msn.com scrive

Inchiesta fondi Ue, Federica Mogherini e Stefano Sannino rilasciati dopo l’interrogatorio - Federica Mogherini e Stefano Sannino (Foto AP) Federica Mogherini e Stefano Sannino sono stati ... Lo riporta msn.com

Rilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti, coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici Ue - Rilasciati perché “non ritenuti a rischio di fuga”, Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti restano al centro dell’inchiesta della procura europea sulla gestione dell’appalto per la Euro ... Si legge su ilfoglio.it

Federica Mogherini e Stefano Sannino rilasciati nella notte. La procura Ue: «Non sono a rischio fuga» - Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti sono stati rilasciati nella notte, intorno all'una, dopo gli interrogatori condotti ... Riporta msn.com

Presunta frode ai danni dell'Ue: Mogherini, Sannino e Zegretti tornano in libertà dopo gli interrogatori - Dopo gli interrogatori della Procura europea, gli ex vertici diplomatici italiani coinvolti nell’inchiesta sui fondi per la formazione Ue vengono rilasciati, mentre continuano le verifiche su presunti ... Riporta notizie.it

Procura Ue, rilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti - E' stata rilasciata Federica Mogherini dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali. Riporta tg.la7.it