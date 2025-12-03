Sono tre le persone arrestate nell’ambito di un’indagine su una possibile frode nell’utilizzo di fondi Ue. Una di queste è la rettrice del Collegio d’Europa, Federica Mogherini, alla quale si aggiungono Stefano Sannino e Cesare Zegretti. Le accuse riguardano frode negli appalti e corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. In particolare, per l’ambasciatore Sannino è scattata una verifica amministrativa e la revoca dell’immunità relativa ai beni, così da permettere agli investigatori di accedere ai dispositivi elettronici. “Forti sospetti” di irregolarità nell’appalto della nuova Accademia diplomatica europea, si legge nella notizia resa nota dalla Procura europea, alla guida delle indagini. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mogherini e Sannino indagati per frode e corruzione Ue, chi sono i due politici italiani