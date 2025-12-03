Modena il mercato all’attacco Tante ipotesi ma nessuna urgenza

di Alessandro Bedoni Quattro gare alla fine dell’anno solare per il Modena. Si parte il giorno dell’Immacolata con il Catanzaro al Braglia, poi la trasferta di La Spezia e i due big match natalizi, in casa, con il Venezia ed il Monza capolista dell’ex Paolo Bianco. Non bisogna ovviamente perdere di vista il presente nonché l’immediato futuro, appunto queste quattro partite, ma inevitabilmente il pensiero comincia a spaziare anche verso il mercato di gennaio, una sessione tradizionalmente sempre più complicata di quella estiva nelle sue dinamiche e che, mai come in questa stagione, sarà da gestire con la massima oculatezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Modena, il mercato all’attacco. Tante ipotesi, ma nessuna urgenza

