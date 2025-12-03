Mo | Hama e Jihad islamica ' inviato a Israele campione resti ostaggio'
Gaza, 3 dic. (Adnkronos) - Hamas e Jihad islamica invieranno oggi a Israele un campione di un corpo recuperato nella Striscia di Gaza. Lo hanno annunciato all'Afp funzionari dei due gruppi militanti palestinesi. L'esponente del Movimento di resistenza islamica ha affermato i due gruppi "hanno trovato resti che potrebbero appartenere a un ostaggio israeliano" sotto le macerie di Beit Lahia, nel nord di Gaza, e che la Croce Rossa ne avrebbe trasferito un campione alla parte israeliana per l'esame. Un funzionario della Jihad Islamica ha confermato la stessa informazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
