Mkhitaryan riecco l’armeno | in campo già questa sera?

Mkhitaryan. Dopo un lungo stop forzato a causa di un infortunio che lo ha tenuto ai margini del campo per diverse settimane cruciali, l’attesa per il ritorno di Henrikh Mkhitaryan è finalmente terminata. Il centrocampista armeno ha già assaporato l’atmosfera del campo, seppur dalla panchina, durante la recente sfida contro il Pisa. Ora, l’obiettivo è chiaro: accumulare minuti preziosi nelle gambe per ritrovare la forma fisica ottimale. La partita di questa sera contro il Venezia si presenta come l’occasione perfetta per lanciare il suo rientro effettivo nel vivo del gioco. Lo staff tecnico guidato da Chivu è intenzionato a gestire il rientro con cautela, prevedendo un buon minutaggio a partita in corso per Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

News recenti che potrebbero piacerti

LIVE - #PisaInter, le ufficiali: #Chivu rilancia Luis Henrique. Gioca #Acerbi in difesa, riecco #Mkhitaryan in panchina Vai su X

GdS - Chivu recupera Mkhitaryan, non ancora Dumfries. A Pisa riecco Thuram e Luis Henrique dal 1'. Le probabili formazioni. - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio Mkhitaryan, novità e ultimissime: rientro in campo fissato - Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter può finalmente tornare a sorridere ... Da fantamaster.it

Mkhitaryan tornerà per la Supercoppa Italia a Dicembre? Ecco cosa filtra dall’Inter - Il centrocampista dell’Inter accelera il recupero e punta alla semifinale di dicembre contro il Bologna. Scrive tag24.it

Mkhitaryan è pronto, questa finale è tutta sua - Anche a 36 anni può esserci ancora un'altra grande occasione, un treno da prendere dopo aver pensato che non sarebbe mai più ripassato. Da corrieredellosport.it

Mkhitaryan fuori dal campo: "I comici armeni mi divertono. E non è vero che somiglio a Pippo Franco" - "Dico quello che penso, senza cercare di piacere a qualcuno, che siano i compagni, i tifosi, chiunque. Come scrive m.tuttomercatoweb.com

Inter: Mkhitaryan verso l’addio, già scelto l’erede - In queste ultime ore è uscita una nuova voce sull’armeno Mkhitaryan ha aperto alla possibilità di un ritiro al termine ... Segnala calciomercato.it

Mkhitaryan e Lookman, guai per Inter e Atalanta: condizioni e tempi di recupero - Sta per riprendere la Serie A, con gli ultimi verdetti che potrebbero venir fuori già nella prossima giornata. Da tuttosport.com