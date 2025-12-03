MiThyCA così l’Intelligenza Artificiale facilita le analisi istologiche sulla tiroide

Messo a punto “MiThyCA”, un sistema di Intelligenza Artificiale che aiuta a leggere le immagini digitali dei vetrini istologici della tiroide. In pochi secondi, MiThyCA evidenzia le zone che meritano un controllo prioritario da parte del personale sanitario, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e facilitare e personalizzare con la tecnologia il percorso di cura delle persone. A sviluppare il nuovo sistema e’ stato un gruppo di ricerca interdisciplinare che ha coinvolto l ‘Universita’ Ca’ Foscari Venezia, l’Universita’ di Milano-Bicocca, l’Istituto Europeo di Oncologia e l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it