Mister Pirozzi suona la carica alla Pantera | Stasera ci giochiamo la finale di Coppa

Tra la lucchese e la finale regionale di coppa Italia, in programma mercoledì 17 dicembre c’è questa sera la Sestese, che è stata battuta, dai rossoneri in campionato nell’ottobre scorso per 3 a 0 con reti di Caggianese (due) e Piazze. La partita è "secca", da dentro o fuori. Al termine dei tempi regolamentari, subito calci di rigore. La vincente incontrerà la vincente dell’altra semifinale tra il Valentino Mazzola e la Sangiovannese. La finale si disputerà al campo sportivo "Gino Bozzi", meglio conosciuto a Lucca con il nome di Due Strade, dove negli anni Ottanta giocava la Rondinella Marzocco, allenata dall’ex Renzo Melani e con Pino Vitale diesse e dove i rossoneri non hanno mai vinto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

