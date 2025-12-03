Mister Pirozzi suona la carica alla Pantera | Stasera ci giochiamo la finale di Coppa
Tra la lucchese e la finale regionale di coppa Italia, in programma mercoledì 17 dicembre c’è questa sera la Sestese, che è stata battuta, dai rossoneri in campionato nell’ottobre scorso per 3 a 0 con reti di Caggianese (due) e Piazze. La partita è "secca", da dentro o fuori. Al termine dei tempi regolamentari, subito calci di rigore. La vincente incontrerà la vincente dell’altra semifinale tra il Valentino Mazzola e la Sangiovannese. La finale si disputerà al campo sportivo "Gino Bozzi", meglio conosciuto a Lucca con il nome di Due Strade, dove negli anni Ottanta giocava la Rondinella Marzocco, allenata dall’ex Renzo Melani e con Pino Vitale diesse e dove i rossoneri non hanno mai vinto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Mister Pirozzi: "La differenza la faranno le motivazioni" Il tecnico rossonero: "Vicini a Martino per il grave lutto, ci ha fatto piacere che abbia voluto condividere il suo dolore con la squadra. Sono certo che faremo una buona gara contro una squadra che sulle rip - facebook.com Vai su Facebook
Mister Pirozzi suona la carica alla Pantera: "Stasera ci giochiamo la finale di Coppa" - In campo non ci sarà Caggianese perché qualificato. Lo riporta sport.quotidiano.net
Pirozzi suona la carica della Lucchese: "Siamo in crescita. Ogni gara sarà battaglia" - Alla vigilia dell’esordio di questo pomeriggio a Monsummano contro la Larcianese, nel quadro del primo turno di coppa Italia, l’allenatore rossonero Sergio Pirozzi ha fatto il punto della situazione: ... Secondo lanazione.it